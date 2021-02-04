В Рогачеве электроснабжение пропало в шестом часу вечера в целом микрорайоне. Без света оставались 340 жилых домов, в которых проживает более 2300 человек, детский сад, здание РУЭС, станция скорой помощи, офис ОСВОД.
Фото из архива БЕЛТА
На восстановление электроснабжения выезжала бригада РЭС. В начале восьмого вечера оно было восстановлено для всех потребителей микрорайона.
Несколькими часами позже отключение электроснабжения произошло в Ветковском районе. Без света оставались девять сел, в которых проживает более 650 человек, молочно-товарная ферма ОАО «Дружба». Форс-мажор как раз пришелся на время вечерней дойки. По запросу руководства акционерного общества, чтобы ее провести, подключили передвижной генератор Ветковского РЭС. На ликвидацию аварии выезжали пять бригад. В половине двенадцатого ночи электроснабжение возобновилось.
В первом случае к аварии привел износ изоляции кабеля, во втором – выход из строя измерительного трансформатора на линии 35 кВ.
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В Гомельской области энергетики ликвидировали аварийные отключения в двух районах
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