В Гомельской области должностные лица районного предприятия похитили более 50 тыс. л автомобильного топлива

В денежном выражении хищение составляет почти 85 тысяч рублей. Его выявили представители Комитета госконтроля региона совместно с сотрудниками управления внутренних дел Гомельского облисполкома и УСК по Гомельской области в одном из районных предприятий мелиоративных систем.

Для этого была придумана противоправная схема путем составления фиктивных документов на списание топлива.

– В ходе проверки также установлено, что предприятием не было документально подтверждено списание значительного количества топлива, в результате чего затраты были завышены, в бюджет не поступило более 235 тысяч рублей налогов и отчислений, – сообщается в телеграм-канале Комитета госконтроля Беларуси.

В отношении должностных лиц возбуждено 11 уголовных дел. Директор предприятия освобожден от занимаемой должности.