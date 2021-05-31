В 2021 году в водоемах Гомельщины утонули 14 человек, в том числе одна несовершеннолетняя. Снижение по сравнению с прошлогодними данными – 33,4%, заявил сегодня на аппаратном совещании в Гомельском облисполкоме председатель областной организации ОСВОД Павел Новик, сообщает БЕЛТА.
Председатель областной организации ОСВОД пояснил: при падении в воду погибли четыре человека, при рыбной ловле с берега – три, с лодки – два, подледной рыбалке – три, при переходе по льду – два человека.
– За этот год в районах действия спасательных станций и постов гибели людей не допущено, спасены 15 человек, среди них пять несовершеннолетних. 604 несчастных случая удалось предупредить, – привел данные Павел Новик.
По его словам, в регионе ОСВОД и другие службы подготовились к летнему купальному сезону.
– Организована работа 15 спасательных станций, 13 постоянно действующих спасательных постов и девять сезонных. Дополнительно на лето набрали 96 сезонных матросов-спасателей. Проводится комплекс профилактических мероприятий, – проинформировал председатель областной организации.
На совещании обсудили аспекты работы пляжей, уделили внимание местам для купания детей. Задача для всех ответственных – создать безопасные условия для отдыха у воды.
Фото: архив БЕЛТА
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В Гомельской области число погибших на воде снизилось на треть
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