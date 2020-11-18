В Гомельской области будут продавать акции двух предприятий со снижением цены на 50%

В торговой системе ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа" 2 декабря пройдут аукционы по продаже акций ОАО "Буда-Кошелево-агросервис" (16,2% уставного фонда) и ОАО "Агрохимуслуги" (10,5%). Стартовая стоимость продажи снижена на 50% и равняется 88,8 тыс. рублей и 72,1 тыс. рублей соответственно. Об этом сообщает БЕЛТА.
Чтобы купить акции, нужно заключить договор с любым юридическим лицом, которое есть в списке участников торгов, опубликованном на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).
– Право на участие в аукционе предоставляется при соблюдении следующих условий: предоставление в БВФБ до 20 ноября заявки на участие в аукционе; акцепт оферты торгового агента и внесение до 23 ноября задатка в порядке, определенном условиями оферты торгового агента; наличие у клиента, за счет которого или в интересах которого участник торгов планирует совершать сделку на аукционе, а также наличие у участника торгов, намеревающегося совершать сделку от своего имени и за свой счет, статуса субъекта приватизации, – рассказали в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.
Параметры аукционов по продаже принадлежащих государству акций находятся на сайте биржи.
Более подробная информация об обществах, результатах их финансово-хозяйственной деятельности представлена на сайте Буда-Кошелевского райисполкома.
Дополнительную консультацию можно получить по телефону 8 (02336) 70-176.
Фото: БЕЛТА
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