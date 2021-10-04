В Гомельской области 4–10 октября датчики контроля скорости будут работать на четырех участках дорог

В указанный период устройства фиксируют скорость на 30-м км подъезда к Гомелю от М10. Здесь водители легкового транспорта могут ехать со скоростью не более 90 км/ч, грузового – до 70 км/ч.Также контроль скорости с помощью датчиков осуществляется на 83-м км М10 граница Российской Федерации – Гомель – Кобрин. На указанном участке максимальная разрешенная скорость для водителей легковых транспортных средств составляет 100 км/ч, грузовых – до 70 км/ч.С 4 по 6 октября мобильные датчики будут контролировать ситуацию на Восточном обходе в Гомеле, в районе пересечения с ул. Головацкого. Весь транспорт на данном участке может ехать со скоростью не выше 60 км/ч.С 7 по 10 октября устройства будут фиксировать нарушения вблизи дома № 91 на пр. Речицком в Гомеле. Скоростное ограничение для водителей всех транспортных средств – 50 км/ч.Отмечается, что мобильные датчики контролируют ситуацию на дорогах в двух направлениях.