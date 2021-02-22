В Гомельской области 27 марта планируют провести субботник

Информация была озвучена на совещании председателем Гомельского облисполкома Геннадием Соловьем.
Фото носит иллюстративный характер
Средства намерены направить на реконструкцию мемориального комплекса «Партизанская криничка» под Гомелем. В годы Великой Отечественной войны там базировался партизанский отряд «Большевик». Нынче юбилейная дата с момента его создания – 80-летие. Бойцы отряда проводили диверсии по силам противника, впоследствии участвовали в исторической освободительной кампании «Багратион». Здесь нередко проходят патриотические мероприятия с участием ветеранов и подрастающего поколения.
Предполагается на месте базирования отряда развернуть музейную экспозицию, площадки для проведения исторических реконструкций, связанных с партизанским движением.
Фото: pixabay.com
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