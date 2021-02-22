Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.59
EUR: 3.14
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Всебелорусское собрание
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. В Гомельской области 27 марта планируют провести субботник

В Гомельской области 27 марта планируют провести субботник

Информация была озвучена на совещании председателем Гомельского облисполкома Геннадием Соловьем. 

Фото носит иллюстративный характер

Средства намерены направить на реконструкцию мемориального комплекса «Партизанская криничка» под Гомелем. В годы Великой Отечественной войны там базировался партизанский отряд «Большевик». Нынче юбилейная дата с момента его создания – 80-летие. Бойцы отряда проводили диверсии по силам противника, впоследствии участвовали в исторической освободительной кампании «Багратион». Здесь нередко проходят патриотические мероприятия с участием ветеранов и подрастающего поколения. 

Предполагается на месте базирования отряда развернуть музейную экспозицию, площадки для проведения исторических реконструкций, связанных с партизанским движением. 

Фото: pixabay.com
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Запросы по делу Белгазпромбанка направлялись в правоохранительные органы почти 40 стран
Поставки белорусской керамической плитки на молдавский рынок планируется существенно нарастить в 2021 году
В канун Дня защитника Отечества в Гродно прошла военно-патриотическая игра среди отрядов МООП
Фотофакт. Весна близко
Лукашенко и Путин продолжили общение за катанием на горных лыжах
Мир за выходные: митинги в Испании и Армении, годовщина эпидемии в Италии и возвращение Трампа в политику
Две закрытые платные парковки появятся в 2021 году в центре Минска
Беларусь планирует принять две миссии МАГАТЭ в этом году
Посол Беларуси в Турции принял участие в мероприятии по случаю Международного дня родного языка: звучал стих Богдановича
Украшения, предметы интерьера и фермерские продукты: чем удивит самая крупная хендмейд-ярмарка в Беларуси
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
И коротко о культуре…
Белорусский культурный центр в Кишиневе стал местом проведения вернисажа и конкурса детского рисунка о Родине
Путин: Россия передала Беларуси технологии для производства вакцины против коронавируса
Имена 67 красноармейцев увековечат в Новополоцке
Путин пригласил Лукашенко покататься на лыжах в Красной Поляне
Путин подчеркивает высокий уровень стратегического партнерства с Беларусью
Сотрудники ОМОНа, в Гродно спасшие 17-летнюю девушку от падения с 18-го этажа, приняли вызов после окончания смены
В Пинском районе раскрыта схема хищения леса
Минобороны: реакция на выборы Президента Беларуси была политизированной
Кооперация, финансы, интеграция и производство вакцины – подробности неформальных переговоров Лукашенко и Путина
В Гомельской области 27 марта планируют провести субботник
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Советы мужчинам
Госатомнадзор: плановое отключение первого энергоблока БелАЭС от сети продлится около недели
Родную мову трэба вучыць і шанаваць з маленства. Аб гэтым ішла размова на дыскусійнай пляцоўцы, прысвечанай Міжнароднаму дню роднай мовы ў Віцебску
Новый оперблок открылся в Гомельской городской клинической больнице № 3
Приемка первого энергоблока БелАЭС в эксплуатацию планируется в апреле-мае
Электронная ярмарка вакансий пройдет 25 февраля с участием семи организаций Минска
В Молодечненском районе выявили крупное самогонное производство
Врач объяснил, как легко справиться с главным последствием коронавируса
Умер актер из "Улиц разбитых фонарей" Александр Жданов
На торгах 22 февраля евро и доллар подорожали, российский рубль подешевел
В Минске преподаватель вуза выломал шлагбаум и унес его с парковки
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Что делать
Иностранцы читают белорусские скороговорки. МИД запустил челлендж ко Дню родного языка
Руководитель Emaar Properties прокомментировал слухи об участии сербского бизнеса в проекте «Северный берег»
Стало известно, опасны ли пролетающие мимо Земли 22 и 23 февраля астероиды
Эмиратский инвестор позитивно оценил решение Беларуси не останавливать экономику в период пандемии
На Брестчине некоторые хозяйства полностью готовы к посевной
Эмиратский инвестор: реализация проекта «Северный берег» может начаться в течении месяца
Медики рассказали об ограничениях после вакцинации от коронавируса
Шпаковский: в едином экономическом пространстве Союзного государства у субъектов хозяйствования двух стран должны быть равные условия
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1144 пациента с COVID-19, выписаны 898 человек
В Клецке из-за аварии без воды остались четыре многоквартирных дома, средняя школа и гостиница
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Подмоченные
Головченко обсудил с инвестором из ОАЭ реализацию проекта «Северный берег»
Заведующая кафедрой эпидемиологии БГМУ Ирина Вальчук: доказана защитная роль витамина D для профилактики COVID-19
Беларусь и Иран готовят проведение в Минске 15-го заседания комиссии по вопросам экономического сотрудничества
Авторы
СКАНИРУЙТЕ