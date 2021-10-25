В Гомельской области на текущей неделе датчики скорости будут работать на трех участках автомобильных дорог

Госавтоинспекция региона информирует, что с 25 по 31 октября датчики скорости будут установлены на следующих участках дорог региона:

♦ на 30-м км автодороги подъезд к Гомелю от автодороги М-10. Двигаться на данном участке водителям легкового транспорта разрешается со скоростью 90 км/ч, грузового – 70 км/ч.

♦ на 321-м км автодороги М-8 граница Российской Федерации – Гомель – граница Украины. Скоростное ограничение для всех водителей – 60 км/ч.

♦ на 75-м км автодороги Р-82 Октябрьский – Паричи – Речица. В направлении Речицы скоростное ограничение для водителей всех транспортных средств – 70 км/ч, в направлении городского поселка Паричи водителям легкового транспорта разрешено двигаться со скоростью 90 км/ч, грузового – 70 км/ч.





Акцентируется внимание, что датчики функционируют в обоих направлениях.

– Превышение скорости – одна из основных причин дорожно-транспортных происшествий, нередко – с тяжелыми последствиями, – напоминает официальный представитель УГАИ УВД Гомельского облисполкома Ольга Курбиева.

Фото УГАИ УВД Гомельского облисполкома

