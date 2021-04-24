Инцидент произошел в урочище Боровая. Рабочий очищал помещения здания из кирпича от мусора. При входе в неустойчивом положении оказалась железобетонная плита перекрытия. Она ударила рабочего. Тот упал, строительная конструкция зажала мужчине ноги.
На место происшествия прибыли сотрудники специализированного лицея при Университете гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси: начальник оперативно-дежурной части Виктор Коржов, старшие инспекторы-дежурные Денис Сидоренко, Петр Щербаков и инженер материально-технического отдела Алексей Лавренюк. Они деблокировали пострадавшего при помощи домкратов и передали подъехавшим медикам «скорой».
- У мужчины диагностировали перелом левой ноги, его доставили в больницу, - рассказала официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Ксения Шингерей.
Фото МЧС
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В Гомельском районе железобетонная плита упала на ногу рабочему, на помощь пришли сотрудники лицея МЧС
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