В Гомельском районе железобетонная плита упала на ногу рабочему, на помощь пришли сотрудники лицея МЧС

На место происшествия прибыли сотрудники специализированного лицея при Университете гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси: начальник оперативно-дежурной части Виктор Коржов, старшие инспекторы-дежурные Денис Сидоренко, Петр Щербаков и инженер материально-технического отдела Алексей Лавренюк. Они деблокировали пострадавшего при помощи домкратов и передали подъехавшим медикам «скорой».- рассказалаФото МЧС