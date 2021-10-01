В Гомельском районе вор-рецидивист обокрал ларек и потерял сумку с добычей – по ней его и нашли

В РОВД поступило сообщение о взломе двери торгового павильона. Вор унес сигареты на 700 рублей. Оперативники уголовного розыска осмотрели место происшествия, нашли улики, которые привели их к лесу, где на тропике обнаружили разбросанные сигареты и сумку с ними.





Там же нашли лом, шуруповерт, ключи, а еще паспорт на имя 49-летнего жителя Лоевского района. Милиционеры установили, что документ принадлежит мужчине, ранее судимому за кражи. Проживал он в областном центре в многоэтажном доме, где его и задержали.

Выяснилось, что мужчина перед тем как пойти на дел», отметился в милиции в Лоеве, по дороге хорошо принял на грудь, взломал павильон с помощью вспомогательных орудий, максимально загрузился сигаретами. Дальнейшее под влиянием спиртного плохо помнит.





– Мужчину задержали, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело, – сообщают в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.





Фото УВД Гомельского облисполкома.