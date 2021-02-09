ДТП произошло ближе к вечеру на автодороге М8, в двух километрах от агрогородка Новая Гута.
– По предварительной информации, водителю грузовика DAF 1975 года рождения стало плохо за рулем. Он потерял управление, автомобиль съехал на обочину и лег на бок, мужчина пострадал, – рассказала официальный представитель УГАИ УВД Гомельского облисполкома Ольга Курбиева.
Чтобы извлечь водителя из кабины, на место происшествия вызвали спасателей.
– Пожарный Павел Токовенко проделал отверстия в стекле при помощи стеклореза, вскрыл лобовое стекло, что обеспечило дальнейшее спасение мужчины. Старший пожарный Виктор Ромашко и начальник дежурной смены Руслан Бадамшин совместно с прапорщиком Денисом Хололеенко внутри машины уложили пострадавшего на носилки и извлекли его, затем передали медикам «скорой». Водителя доставили в Гомельскую областную клиническую больницу, – рассказала об операции по спасению официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Ксения Шингерей.
У пострадавшего множественные травмы, особенно повреждена грудная клетка.
Фото: МЧС
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В Гомельском районе водителю грузовика стало плохо за рулем, он пострадал при опрокидывании автомобиля
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