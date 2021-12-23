В Гомельском районе в озере утонули два рыбака

Трагедия произошла вчера днем неподалеку от реки Сож и деревни Севруки. Рыбаки заместили на льду рыболовные снасти и пролом примерно в 200 метрах от берега, заподозрили неладное и позвонили в МЧС.





На место происшествия прибыли специалисты ведомства и Новобелицкой спасательной станции ОСВОД. Чтобы подобраться к проему, была задействована аэролодка «Пиранья», имеющаяся на вооружении у водолазов-спасателей. Благодаря усилиям специалистов двух ведомств удалось оперативно обнаружить и поднять на поверхность тела двух рыбаков. Оба они были без спасательных жилетов и других средств, которые бы помогли избежать трагедии. Можно предположить, что один рыбак начал тонуть, второй поспешил к нему на помощь, в итоге оба погибли. В момент трагедии на озере не было людей, если и были крики о помощи, то их никто не услышал.

– Оба погибших – жители областного центра немолодого возраста, один 1946 года рождения, – рассказал сотрудник Гомельской областной организации ОСВОД Владимир Акулин.

Спасатели в очередной раз обращают внимание, что, несмотря на морозные дни, не установилась безопасная толщина льда, сейчас она около 3–4 сантиметров, этого недостаточно для нахождения на льду. Кроме того, нельзя выходить на водоемы без спасательных средств.

Фото Гомельской областной организации ОСВОД.

