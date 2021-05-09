Мероприятие прошло в рамках празднования Государственных символов – герба и флага у братской могилы в поселке Ченки. С участием руководства района, ветеранов, представителей общественных организаций и трудовых коллективов состоялись митинг и возложение цветов и венков к захоронению освободителей. Память павших почтили минутой молчания.
После официальной части десятерых шестиклассников местной школы торжественно приняли в пионеры. Взрослые участники мероприятия повязали им галстуки, ребята произнесли клятву. В члены БРСМ были приняты четверо старших школьников. Это отличники учебы, активные общественники. Более массово вступили в ряды пионеров и БРСМ их сверстники накануне.
Среди ставших пионером и Егор Гавриловец.
– История Победы вдохновляет каждого пионера на хорошие поступки. Ветераны для нас – герои нашего времени, – считает школьник.
После торжественных мероприятий на площадке у захоронения прошел праздничный концерт.
В братском захоронении в поселке Ченки покоятся 2822 красноармейца. Их имена установлены и нанесены на мемориальные плиты.
– Они погибли 10–11 ноября 1943 года в боях с врагом при форсировании реки Сож, освобождая деревни Ченки и Бобовичи, – рассказал председатель Ченковского сельисполкома Алексей Кобзарь.
Фото газеты Маяк
Опубликовано:
219
В Гомельском районе в День Победы школьников торжественно приняли в пионеры и члены БРСМ
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
ГОРЯЧАЯ ТЕМА: