В Гомельском районе в День Победы школьников торжественно приняли в пионеры и члены БРСМ

После официальной части десятерых шестиклассников местной школы торжественно приняли в пионеры. Взрослые участники мероприятия повязали им галстуки, ребята произнесли клятву. В члены БРСМ были приняты четверо старших школьников. Это отличники учебы, активные общественники. Более массово вступили в ряды пионеров и БРСМ их сверстники накануне.Среди ставших пионером и Егор Гавриловец., – считает школьник.После торжественных мероприятий на площадке у захоронения прошел праздничный концерт.В братском захоронении в поселке Ченки покоятся 2822 красноармейца. Их имена установлены и нанесены на мемориальные плиты., – рассказалФото газеты Маяк