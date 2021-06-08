В Гомельском районе следователи выясняют обстоятельства гибели 9-летнего мальчика

По информации СК Беларуси ребенок находился в квартире на девятом этаже вместе с бабушкой. В какой-то момент пожилая женщина услышала глухой звук, вышла на балкон и обнаружила, что внук находится под балконом внизу. Из-за падения он получил травмы, несовместимые с жизнью. Следователи и эксперты осмотрели место происшествия, опросили соседей и родственников погибшего, назначена экспертиза по установлению точной причины смерти ребенка.констатируют в СК Беларуси.