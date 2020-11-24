Бедствие произошло в деревне Климовка в вечернее время. На место происшествия вызвали спасателей. По прибытии они зафиксировали густой дым, шедший из-под крыши жилой кирпичной постройки.
Профессионалы локализовали и ликвидировали возгорание. Своими силами с пожаром пытался справиться немолодой хозяин дома. Получил при этом термоингаляционную травму и ожоги различных частей тела. Его госпитализировали в специализированное отделение медучреждения в Гомеле. Урон нанесен и имуществу внутри дома.
– Причина возгорания выясняется, – сообщает официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Ксения Шингерей. – Рассматриваются две версии – неисправность электрооборудования или неосторожность хозяина при курении.
Одиноко проживающий мужчина, кстати, характеризуется сельчанами посредственно.
Фото: МЧС
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В Гомельском районе сельчанин пострадал при пожаре собственного дома
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