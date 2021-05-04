В Гомельском районе прошла акция «Памяти подвига будем верны», посвященная Дню Победы и 80-летию начала Великой Отечественной войны

Из пяти залов Государственного учреждения «Гомельский историко-краеведческий музей», находящегося в агрогородке Поколюбичи, один занимают экспонаты, посвященные Великой Отечественной войне. На открытой выставочной площадке перед музеем находится несколько единиц боевой техники. Понятное дело, она требует досмотра и ухода.
– Боевые машины, независимо от того, действующие они или ушедшие на покой, – живой организм, – считает участник акции, военнослужащий запаса в группе советских войск в Германии в 1983–1984 годах Сергей Пташинский, – за ними надо обязательно смотреть.
Для него это дело чести. Среди боевых машин оказался аналог танка, на котором Сергей Федорович проходил службу. С того момента, как обнаружил родную технику на территории музея, он – в общественном активе культурного учреждения.
Помочь подготовить музейщикам технику к сезону пришли не только военнослужащие запаса, но и действующие срочники, школьники, авторитетные местные жители.
– Очень приятно поучаствовать, – говорит рядовой срочной службы военной части 48694 Константин Гошка. – Тема Великой Отечественной войны для многих из нас – святое дело. Почти в каждой семье есть погибшие родственники, в моей в День Победы вспоминают прадедушку.
Руководитель военно-патриотического мотоклуба «Штрафбат» Виталий Медведев своим участием раздвинул рамки акции и наполнил интересным информационным содержанием. Вместе с соратниками по клубу он принес макеты оружия. Детсадовцы, которых также позвали на мероприятие, но пока еще не доверили щетки и кисти, с удовольствием рассматривали и трогали пистолеты, автоматы.
Настоящей изюминкой происходящего стало присутствие 102-летнего ветерана Великой Отечественной войны Ивана Дмитриевича Кондрусева, воевавшего на разных фронтах, участвовавшего в партизанском движении. Представители подрастающего поколения внимали его рассказу. Вместе с другими участниками Иван Дмитриевич возложил живые цветы к братской могиле, расположенной неподалеку от музея.
– Поработали и пообщались на славу, – комментирует главный хранитель учреждения Светлана Сытикова. – Технику всю почистили, частично покрасили, остальное докрасим в последующие дни, ведь фронт работ немалый.
Организовали мероприятие руководство отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского райисполкома и историко-краеведческого музея. Учреждение функционирует с 1975 года, с 2012-го имеет статус районного. Здесь проходят разноплановые культурные мероприятия, познавательные уроки для школьников.
Фото: БЕЛТА
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В Гомельском районе прошла акция «Памяти подвига будем верны», посвященная Дню Победы и 80-летию начала Великой Отечественной войны
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