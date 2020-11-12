В Гомельском районе правоохранители обнаружили арсенал боеприпасов ВОВ

Сотрудники 8-го управления по Гомельской области ГУБОПиК МВД проводили в лесном массиве поиск. По историческим данным, в годы Великой Отечественной войны здесь проходили активные боевые действия. Результат поисков оказался весьма солидным.
В отделе информации и общественных связей Гомельского УВД привели данные:
– Удалось найти и извлечь из земли авиационную бомбу SC-50, пять артиллерийских снарядов различного калибра, взрыватели, две минометные мины, ручные гранаты и запалы к ним, винтовки и карабин, патроны.
Свою часть работы выполнили специалисты саперно-пиротехнической группы 5525 ВВ МВД РБ. Они транспортировали находки на специальный полигон и уничтожили.
Фото и видео: УВД Гомельского облисполкома
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