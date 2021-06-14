Кража произошла в деревне Роги. 74-летний сельчанин вместе с супругой работал в огороде. Заглянув в незапертый дом, мужчина обнаружил трех незнакомых женщин. Незваные гостьи быстро удалились, а сельчанин обнаружил пропажу 18 тысяч рублей.
По горячим следам воровок задержать не удалось. Но когда к поиску подключились оперативники уголовного розыска УВД Гомельского облисполкома и РОВД Гомельского района, женщин установили. У одной из них, 32-летней жительницы Гомеля, и была обнаружена вся похищенная сумма.
− По факту произошедшего возбуждено уголовное дело за кражу в крупном размере, − сообщают в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.
Воровка задержана, ранее она была судима за аналогичное преступление.
Фото: БЕЛТА
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В Гомельском районе пожилые сельчане не заперли дом и лишились крупной суммы денег
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