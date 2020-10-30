В Гомельском районе запущено производство торфовозных вагонов узкой колеи. Выпускать их будут на заводе торфяного машиностроения ОАО «Большевик», где сегодня открылся специализированный цех.
Ежегодно в Беларуси добывается около двух миллионов тонн торфа. Около 80% торфяной продукции страна потребляет для собственных нужд, что позволяет замещать около 450 млн кубометров природного газа, импортируемого из России.
– Торфяная отрасль сегодня динамично развивается, – отметил во время торжественного открытия министр энергетики Виктор Каранкевич. – Спрос на продукцию и, соответственно, потребности в вагонах для ее перевозки будут расти. Для предприятия это означает увеличение выручки и, соответственно, рост заработной платы. А также – дополнительное поступление налоговых платежей в бюджет района.
ОАО «Большевик» – единственное предприятие в стране, выпускающее оборудование для нужд торфяной промышленности. Ее предприятия эксплуатируют более 1400 торфовозных вагонов. Большая часть из них уже достигла максимальной амортизации и требует замены. Для обновления парка ежегодно требуется приобретать около трех десятков новых вагонов.
Строительство цеха – первый этап в реконструкции ОАО «Большевик», которое в эти дни отмечает 90-летний юбилей со дня образования. На втором планируется провести модернизацию оборудования и продолжать осваивать выпуск инновационной продукции.
В память о знаменательном событии участники открытия, кроме традиционного разрезания ленточки, посадили у нового цеха несколько саженцев туи.
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В Гомельском районе открыли производство торфовозных вагонов
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Фото: Иван ЯРИВАНОВИЧ