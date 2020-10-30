В Гомельском районе открыли производство торфовозных вагонов

Ежегодно в Беларуси добывается около двух миллионов тонн торфа. Около 80% торфяной продукции страна потребляет для собственных нужд, что позволяет замещать около 450 млн кубометров природного газа, импортируемого из России., – отметил во время торжественного открытия. –ОАО «Большевик» – единственное предприятие в стране, выпускающее оборудование для нужд торфяной промышленности. Ее предприятия эксплуатируют более 1400 торфовозных вагонов. Большая часть из них уже достигла максимальной амортизации и требует замены. Для обновления парка ежегодно требуется приобретать около трех десятков новых вагонов.Строительство цеха – первый этап в реконструкции ОАО «Большевик», которое в эти дни отмечает 90-летний юбилей со дня образования. На втором планируется провести модернизацию оборудования и продолжать осваивать выпуск инновационной продукции.В память о знаменательном событии участники открытия, кроме традиционного разрезания ленточки, посадили у нового цеха несколько саженцев туи.