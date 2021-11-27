В Гомельском районе охотник побежал за собакой и погиб под поездом

Трагедия произошла вчера на станции Терюха в 20-13. Охотник, экипированный рюкзаком, имеющий при себе ружье, устремился за собакой. При приближении к станции животное неожиданно рвануло вперед, хозяин - за ним.

- Мужчина получил от состава удар по касательной от подошедшего к станции дизеля Кравцовка - Гомель. Полученные травмы оказались смертельными, пострадавший скончался на месте. Трагедия произошла на глазах у работников станции,- рассказал Гомельский транспортный прокурор Сергей Казакевич.

При себе у мужчины оказалось удостоверение охотника с 1978 года. На станции его хорошо знали, неподалеку был дачный дом, принадлежащий его семье. Супруга сказала, что он должен был вернуться в Гомель, где проживал, подошедшим дизелем. Проводится расследование.

По данным Гомельской транспортной прокуратуры сначала нынешнего года на железных дорогах региона произошло пятнадцать происшествий, большинство из них - с летальным исходом. Ноябрь оказался в этом плане особенно тревожным - это четвертое ЧП сначала месяца и третье - смертельное.

И правоохранители, и работники дороги призывают быть у путей максимально осмотрительными и бдительными.