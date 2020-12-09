Бедствие произошло на озере Катча вблизи деревни Терюха в семь часов вечера.
На место происшествия отправились спасатели. К их приезду мужчина сумел самостоятельно выбраться из воды на противоположный берег водоема. Его необходимо было переправить.
– Сотрудники МЧС с помощью спасательной доски и веревки переправили пострадавшего и передали подъехавшей бригаде «скорой». С диагнозом «переохлаждение» его доставили в больницу, – рассказала официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Ксения Шингерей.
Фото: МЧС
Опубликовано:
620
В Гомельском районе мужчина провалился под лед, на помощь пришли спасатели
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter