Хищение было совершено в период прошлой уборочной кампании. Двое 33-летних сельчан, занятых на уборке урожая, воспользовались, что называется, служебным положением.
– Один молотил зерно, второй увозил его в заранее подготовленное место. Урожай затем продали знакомому предпринимателю, – рассказали в отделе информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.
Факт хищения установили сыщики отделения по борьбе с экономическими преступлениями Гомельского ОВД. Объем похищенного зерна оценен в 16 тонн, в денежном выражении это составляет почти 5 тысяч рублей. Двое ранее не судимых сельчан стали фигурантами уголовного дела. Они дают признательные показания.
Фото: УВД Гомельского облисполкома
Опубликовано:
3186
В Гомельском районе комбайнер и тракторист похитили 16 тонн зерна
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter