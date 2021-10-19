В Гомельском районе иномарка сбила нетрезвого пешехода и без фликера – он в реанимации

35-летний пешеход без световозвращающих элементов и, по предварительной информации, в нетрезвом состоянии шел по проезжей части. Автомобиль Renault под управлением 45-летнего водителя двигался попутно и наехал на него. Пострадавший получил тяжелую сочетанную травму и был доставлен в реанимацию Гомельской областной клинической больницы, –рассказала официальный представитель УГАИ УВД Гомельского облисполкома Ольга Курбиева.





Проводится расследование. Госавтоинспекторы призывают пешеходов обозначать себя в темное время суток фликерами. При отсутствии тротуаров, пешеходных дорожек идти надо не далее 1 метра от правого края проезжей части навстречу транспортному потоку. Ну и, конечно, надо помнить о том, что алкоголь притупляет бдительность и остроту оценки обстановки.









Фото УГАИ УВД Гомельского облисполкома

