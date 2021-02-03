Инцидент произошел в ОАО «Совхоз-комбинат «Сож».
Отсутствие такого количества элементов ограждения не могло не остаться незамеченным. Инженер хозяйства сразу же обратился в милицию. Стоимость металлических ограждающих и украшающих конструкций составляет около двух тысяч рублей. Сыщики уголовного розыска стали искать злоумышленников и вышли на двух жителей района.
Мужчин задержали. Те признались, что ночью на автомобиле одного из них подъехали к месту хищения, разобрали конструкции и под завязку нагрузили автомобиль. Добычу спрятали в лесу, нашли покупателя – мужчина как раз занимался облагораживанием участка, и нужно было ограждение. Компаньоны сбыли ему часть секций по умеренной цене. Понятное дело, что такой эксклюзив не мог не броситься в глаза.
– В отношении сельчан возбуждено уголовное дело, – сообщают в отделе информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.
Фото: УВД Гомельского облисполкома
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В Гомельском районе двое сельчан украли в хозяйстве более 100 элементов чугунного ограждения
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