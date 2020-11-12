55-летняя бригадир молочно-товарной фермы складировала комбикорм в течение дня в специальном месте.
Вечером ее 38-летний сын подъезжал на телеге и забирал его. Корм продавали сельчанам. Хищения длились с конца сентября по начало октября, пока о схеме не стало известно правоохранительным органам.
– Горе-предприниматели «умыкнули» с фермы 1150 килограммов корма. Ущерб оценивается в сумму более 500 рублей, – рассказали в отделе информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.
По факту произошедшего возбуждены уголовные дела. Нереализованный комбикорм возращен на сельхозпредприятие.
Фото и видео: УВД Гомельского облисполкома
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В Гомельском районе бригадир-животновод похитила более тонны комбикорма
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