В Гомельской области по итогам 2020 года самый низкий удельный вес неиспользуемых площадей

В Гомельской области площадь неиспользуемых либо законсервированных зданий и сооружений коммунальной собственности за 2020 год уменьшились до 298,1 тыс. кв.м, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете "Гомельоблимущество".

Такой эффект достигнут благодаря вовлечению в хозяйственный оборот и сносу неиспользуемого имущества. "По итогам 2020 года на Гомельщине удельный вес неиспользуемых площадей самый низкий среди областей Беларуси. Вовлечено в хозоборот, снесено 252 неиспользуемых объекта коммунальной собственности, в том числе продано 69 объектов. Регион вышел на второе место в стране по количеству и удельному весу вовлеченных в хозяйственный оборот, снесенных объектов коммунальной собственности. Также в 2020 году вовлечено в хозоборот 25 неиспользуемых объектов бывших военных городков", - рассказали в комитете.

Сотрудники "Гомельоблимущества" организовали 80 аукционов, с которых продано 89 объектов на Br3,2 млн. Наибольшее количество объектов госсобственности продано с максимальным понижением цены: 22 объекта - на 80%, 26 - за базовую величину. На аукционных торгах реализованы четыре жилых дома, от продажи которых в бюджеты поступило более Br17,5 тыс. От платы за право аренды земельных участков местные бюджеты получили более Br190 тыс.

Всего за год специалисты комитета обследовали 1158 объектов недвижимости в 278 населенных пунктах, сделаны замечания и рекомендации по их устранению.

"Деятельность комитета "Гомельоблимущество" направлена на повышение эффективности управления государственным имуществом, вовлечение в экономический оборот неиспользуемого и неэффективно используемого имущества, совершенствование корпоративного управления в ОАО с долей коммунальной собственности в уставных фондах, организацию работы по учету госимущества в Едином реестре государственного имущества, поддержание этого реестра в актуальном состоянии", - отметили в комитете. На начало января 2021 года в реестре учтены 2546 юридических лиц, более 170 тыс. объектов недвижимости. По количеству юрлиц Гомельская область удерживает лидирующее положение в республике, по объектам недвижимости - второе место после Гродненской.

В 2020 году органы владельческого надзора облисполкома и горрайисполкомы совместно с представителями государства продолжили внедрять элементы корпоративного управления. Так, эти элементы действуют в 204 акционерных обществах, или 88,3% их общего количества.

Продолжает повышаться эффективность использования государственного имущества.

По материалам БЕЛТА