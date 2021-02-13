В Гомеле женщина замерзла на дороге

Помочь, к сожалению, женщине уже не смогли, в больнице была констатирована ее смерть от общего переохлаждения. Установлено, что погибшая 1952 года рождения направлялась к невестке, предварительно была в состоянии алкогольного опьянения, упала и замерзла. Проводится проверка.