Помочь, к сожалению, женщине уже не смогли, в больнице была констатирована ее смерть от общего переохлаждения. Установлено, что погибшая 1952 года рождения направлялась к невестке, предварительно была в состоянии алкогольного опьянения, упала и замерзла. Проводится проверка.
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В Гомеле женщина замерзла на дороге
Горожанку обнаружили рано утром. Была вызвана «скорая», которая доставила ее в одно из медучреждений города.
Помочь, к сожалению, женщине уже не смогли, в больнице была констатирована ее смерть от общего переохлаждения. Установлено, что погибшая 1952 года рождения направлялась к невестке, предварительно была в состоянии алкогольного опьянения, упала и замерзла. Проводится проверка.
Помочь, к сожалению, женщине уже не смогли, в больнице была констатирована ее смерть от общего переохлаждения. Установлено, что погибшая 1952 года рождения направлялась к невестке, предварительно была в состоянии алкогольного опьянения, упала и замерзла. Проводится проверка.
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