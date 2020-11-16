Происшествие произошло на перроне железнодорожного вокзала.
Пока медики оказывали первую помощь упавшей в обморок женщине, прибывшие милиционеры стали осматривать ее сумочку на предмет документов для установления личности. В сумочке обнаружены паспорт и револьвер системы Нагана образца 1895 года. На место вызвали следственно-оперативную группу.
В больнице 48-летняя жительница Жлобинского района рассказала, что находилась в гостях у брата в Речице. На балконе увидела револьвер, решила забрать, так как родственник выпивает и проживает с детьми. При дальнейшем разбирательстве хозяин револьвера пояснил, что оружие нашел при земляных работах.
– Наган направили на баллистическую экспертизу, по данному факту проводится проверка, – сообщили в отделе информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.
Видео: УВД Гомельского облисполкома
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В Гомеле женщина упала на вокзале в обморок, у нее при себе оказался револьвер
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