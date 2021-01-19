По делу проходит несколько пострадавших. Обвиняемый – 39-летний гомельчанин. В 2018 году он приметил в одном из магазинов симпатичную 22-летнюю девушку-продавца. Ухаживал за ней, обновил ей гардероб, предложил поехать в Китай, где она якобы сможет заработать на более достойную, по его словам, жизнь. Работа в Китае оказалась ничем иным, как оказанием сексуальных услуг.
Шокированная гомельчанка обратилась к знакомому, чтобы тот помог вернуться домой. Однако мужчина заявил, что она должна отработать потраченные на нее средства, а также помочь с выплатой лизинговых платежей за его Mercedes.
Из-за отсутствия средств девушка вынуждена была оказывать сексуальные услуги. Она смогла вернуться домой, однако под давлением знакомого еще четырежды отправлялась в сомнительные командировки за пределы Беларуси. Примерно по такой же схеме гомельчанин действовал и с другими знакомыми – 23-летней землячкой, 27-летней минчанкой. Когда Китай закрыл границы из-за пандемии, мужчина организовал оказание сексуальных услуг гомельчанками в Минске на съемных квартирах, подыскивал им клиентов, значительную часть дохода забирал себе.
– В июне 2020 года мужчина планировал отправить белорусок для оказания секс-услуг в Турцию, однако в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий правоохранители предотвратили выезд девушек за рубеж, а его задержали, – рассказала официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.
Горожанину предъявлено обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса, связанным с проституцией. Ранее он был неоднократно судим, в том числе за вовлечение в проституцию, насильственные сексуальные действия и за другие преступления. Дело расследовано, передано в прокуратуру для дальнейшего направления в суд.
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В Гомеле завершено расследование многоэпизодного дела о вовлечении женщин в занятия проституцией
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ