В Гомеле завершено расследование многоэпизодного дела о вовлечении женщин в занятия проституцией

г.Шокированная гомельчанка обратилась к знакомому, чтобы тот помог вернуться домой. Однако мужчина заявил, что она должна отработать потраченные на нее средства, а также помочь с выплатой лизинговых платежей за его Mercedes.Из-за отсутствия средств девушка вынуждена была оказывать сексуальные услуги. Она смогла вернуться домой, однако под давлением знакомого еще четырежды отправлялась в сомнительные командировки за пределы Беларуси. Примерно по такой же схеме гомельчанин действовал и с другими знакомыми – 23-летней землячкой, 27-летней минчанкой. Когда Китай закрыл границы из-за пандемии, мужчина организовал оказание сексуальных услуг гомельчанками в Минске на съемных квартирах, подыскивал им клиентов, значительную часть дохода забирал себе.– рассказалаГорожанину предъявлено обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса, связанным с проституцией. Ранее он был неоднократно судим, в том числе за вовлечение в проституцию, насильственные сексуальные действия и за другие преступления. Дело расследовано, передано в прокуратуру для дальнейшего направления в суд.