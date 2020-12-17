В Гомеле завершено расследование дела в отношении троих участников массовых беспорядков

Около половины двенадцатого ночи троица увидела на проспекте Ленина милицейский автомобиль, который решили использовать для задуманного. Сотрудники при исполнении заметили, что трое мужчин ведут себя подозрительно. Они направились к ним – те бросились врассыпную. Житель Добруша метнул в сторону милиционеров бутылку с «коктейлем». Она разбилась об асфальт возле правоохранителей. Организатора провокации задержали сразу, двух других участников – позднее.Следователи проделали большую работу по установлению картины произошедшего и изобличению мужчин. У всех троих репутация в плане соблюдения законности оказалась не лучшей., – сообщают в УСК по Гомельской области.Все трое фигурантов находятся под стражей.