Установило, что 28-летний житель Гомельского района изготовил два коктейля Молотова, привез их в областной центр и спрятал в одном из дворов. Вечером 10 августа в районе проведения протестных митингов подыскал исполнителей своего преступного плана – 25-летнего жителя Добруша и нетрезвого 16-летнего гомельчанина.
Мужчина передал новым знакомым коктейли Молотова для поджога стены какого-нибудь дома, затем стал убеждать компаньонов, что неплохо было бы поджечь городской автобус или автозак.
Около половины двенадцатого ночи троица увидела на проспекте Ленина милицейский автомобиль, который решили использовать для задуманного. Сотрудники при исполнении заметили, что трое мужчин ведут себя подозрительно. Они направились к ним – те бросились врассыпную. Житель Добруша метнул в сторону милиционеров бутылку с «коктейлем». Она разбилась об асфальт возле правоохранителей. Организатора провокации задержали сразу, двух других участников – позднее.
Следователи проделали большую работу по установлению картины произошедшего и изобличению мужчин. У всех троих репутация в плане соблюдения законности оказалась не лучшей.
– Дело расследовано, направлено в прокуратуру для дальнейшего направления в суд, – сообщают в УСК по Гомельской области.
Все трое фигурантов находятся под стражей.
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В Гомеле завершено расследование дела в отношении троих участников массовых беспорядков
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Фото: Александр КУШНЕР