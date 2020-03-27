В Гомеле запустили проект «Один на один с искусством»

Местом реализации проекта стало одно из крупнейших выставочных учреждений региона — картинная галерея Г.Х. Ващенко. Организаторы предлагают любителям искусства погрузиться в его мир в отсутствие других посетителей в галерее либо с ограниченным кругом лиц — вдвоем, со своей семьей.

Ну а посмотреть в галерее есть на что. Это и выставка литографий известного французского художника 19—20 веков Анри Матисса, графика и поэзия Татьяны Гершгориной «На полхолста», и «Русская Атлантида» — отчетная выставка художников — участников ежегодных весенних и осенних пленэров в городах Малого Золотого кольца России, и коллекционные куклы в собрании «Больше чем игрушка» (они разместились в еще одном здании учреждения) и другие интересные вещи. Примечательно, что в денежном отношении культурная услуга весьма доступна, даже если придет мини-группа.

Ну а чтобы воспользоваться камерным погружением в искусство, необходимо подать заявку в галерею.