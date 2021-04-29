Накануне православной Пасхи во всех районах областного центра заработали фонтаны. Их в городе около десяти. После периода покоя на водных объектах провели техосмотры, там, где надо было, подремонтировали.
Практически везде запуск фонтанов сопровождался концертными программами, интерактивными играми. Гомельчане пришли на мероприятия вместе с детьми. Подрастающее поколение, как известно, очень любит резвиться у воды, что было характерно и для нынешнего запуска. Особенно интересно было у главного фонтана Гомеля, расположенного у цирка. Здесь установлено 19 насосов. Они перекачивают до 200 кубических метров. Это не просто эффектный фонтан, а настоящая водная феерия с игрой воды, цвета и света.
Фонтаны – достопримечательность любого города, люди всегда любят у них встречаться и проводить время. Гомельский фонтан у цирка в летнюю пору собирает особенно много горожан и гостей, общение проходит до глубокой ночи. Запуск водных объектов – это всегда предвестник тепла и предстоящего лета.
Фото: gp.by
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В Гомеле запустили фонтаны
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