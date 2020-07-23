В Гомеле заключен под стражу водитель, сбивший на дороге велосипедистов-подростков

Как сообщал sb.by, ДТП произошло поздно вечером 18 июля на автодороге Гомель – аэропорт Гомель. Девушка и юноша 2003 года рождения ехали на велосипедах по правой обочине. Водитель автомобиля ВАЗ 1974 года рождения, житель Добруша, не обеспечил безопасность движения и сбил молодых людей. Девушка от полученных травм скончалась на месте. Ее спутника в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Как показало предварительное следствие, добрушчанин выпил на заправочной станции в Гомеле, после чего сел за руль и направился на автомобиле домой. В пути нарушал правила обгона, двигался со скоростью, превышавшей разрешенную. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Установлено, что в 2009 году по приговору суда Ветковского района мужчина уже осуждался за ДТП в состоянии алкогольного опьянения, в котором также пострадали несовершеннолетние.

– Первый заместитель прокурора Гомельской области Александр Дроздов санкционировал применение меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении жителя Добруша. Это сделано с учетом обстоятельств содеянного и тяжести наступивших последствий, – сообщает служба информации прокуратуры Гомельской области.



