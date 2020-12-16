Сотрудники нарконтроля в ходе обыска нашли у 27-летнего гомельчанина пакетик с белым кристаллическим веществом. Такой же пакетик был обнаружен и в его личном автомобиле.
Экспертиза установила, что содержимое пакетиков является особо опасным психотропом – мефедроном общим весом 2,2 грамма.
– Возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота психотропных веществ, – сообщают в отделе информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.
По роду деятельности мужчина является тренером одного из фитнес-клубов областного центра.
Фото УВД Гомельского облисполкома
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В Гомеле задержан тренер с психотропом
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