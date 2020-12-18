В Гомеле задержан подозреваемый в резонансном двойном убийстве

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При первичном осмотре места происшествия служебная собака взяла след, который привел в подъезд дома напротив. Как будет установлено, один из погибших незадолго до происшествия заходил в подъезд за сигаретами. День за днем правоохранители методично обходили все квартиры, опрашивали возможных свидетелей. Отрабатывались все лица, имевшие криминальное прошлое или ведущие антисоциальный образ жизни.дополнил:В отношении молодого мужчины возбуждено уголовное дело по факту убийства двух лиц.Видео УВД Гомельского облисполкома