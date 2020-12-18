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В Гомеле задержан подозреваемый в резонансном двойном убийстве

Преступление произошло в ночь на 14 июля во дворе дома № 6 по улице Дворникова, что в микрорайоне Гомсельмаш. Двое мужчин 32 и 38 лет вели себя достаточно шумно: громко включали музыку, пели. К компании подошел неизвестный, достал нож и стал наносить мужчинам удары в область сердца, после чего скрылся. Один пострадавший умер на месте. Второй добрался до проезжей части улицы, где упал. Спасти его также не удалось.

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По факту двойного убийства в Гомеле возбуждено уголовное дело

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По факту двойного убийства в Гомеле возбуждено уголовное дело

При первичном осмотре места происшествия служебная собака взяла след, который привел в подъезд дома напротив. Как будет установлено, один из погибших незадолго до происшествия заходил в подъезд за сигаретами. День за днем правоохранители методично обходили все квартиры, опрашивали возможных свидетелей. Отрабатывались все лица, имевшие криминальное прошлое или ведущие антисоциальный образ жизни.

Начальник УУР УВД Гомельского облисполкома полковник милиции Виктор Чикунов рассказал: 

– Рассматривалось несколько версий, которые не подтвердились. Работая по убийству, оперативникам угро удалось раскрыть хулиганство, хранение оружия и даже покушение на изнасилование, совершенное в 2004 году. И только в декабре сыщики вышли на след подозреваемого. Им оказался 23-летний неработающий гомельчанин, ранее судимый за мошенничество. Он сознался в содеянном.

Официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов дополнил: 

 – Недалеко от места трагедии подозреваемый вместе с друзьями снимал квартиру. В ту роковую ночь вышел на улицу за сигаретами, подошел к компании, где громко играла музыка.  В сигарете ему отказали, возник конфликт. Злоумышленник выхватил раскладной нож… Он признался, что после убийства не мог найти себе места: плохо спал и даже несколько раз порывался прийти в милицию самостоятельно. Но силы духа не хватило. 

В отношении молодого мужчины возбуждено уголовное дело по факту убийства двух лиц. 


Видео УВД Гомельского облисполкома
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