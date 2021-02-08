В Гомеле задержан гомельчанин с 30 килограммами насвая

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Его задержали сотрудники наркоконтроля УВД совместно с коллегами из РОВД Советского района. Взаимодействие оказывал ОМОН. Как установлено, 30 килограммов насвая были предназначены для продажи на территории областного центра., – рассказали в отделе информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.Фото и видео: УВД Гомельского облисполкома