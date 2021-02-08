34-летний горожанин был задержан в рамках милицейской операции по выявлению лиц, занимающихся распространением некурительного табака насвай. Мужчина перевозил запрещенный груз в багажнике такси.
Его задержали сотрудники наркоконтроля УВД совместно с коллегами из РОВД Советского района. Взаимодействие оказывал ОМОН. Как установлено, 30 килограммов насвая были предназначены для продажи на территории областного центра.
– Мужчина задержан, в отношении него составлен административный протокол, – рассказали в отделе информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.
Фото и видео: УВД Гомельского облисполкома
Опубликовано:
1265
В Гомеле задержан гомельчанин с 30 килограммами насвая
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter