ДТП произошло в Железнодорожном районе областного центра поздно вечером.
–18-летний юноша перебегал дорогу в неположенном месте в непосредственной близости от движущегося транспорта. Городской автобус МАЗ под управлением 55-летнего водителя сбил его. С травмой головы парня доставили в нейрохирургическое отделение Гомельской областной клинической больницы, – рассказала о происшествии и последствиях официальный представитель УГАИ УВД Гомельского облисполкома Ольга Курбиева.
По предварительной информации, подросток был в состоянии алкогольного опьянения. Проводится проверка.
Фото: УГАИ УВД Гомельского облисполкома
Опубликовано:
879
В Гомеле юношу сбил автобус – парень тяжело пострадал
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter