В Гомеле вынесли приговор 24-летнему парню за двойное убийство – он осужден на 24 года колонии

Преступление было совершено в июле прошлого года в микрорайоне Гомсельмаш.





Тело одного из мужчин с ножевыми ранениями было обнаружено неподалеку от дороги, второго, также с ножевыми ранениями, - во дворе в беседке . Расследование преступления длилось порядка пяти месяцев. Правоохранители проделали большую работу, чтобы установить подозреваемого. Им оказался 24-летний безработный ранее судимый гомельчанин. Накануне вечером в одной из квартир дома во дворе, где произошли убийства, он выпивал вместе с друзьями. Проснувшись ночью, захотел покурить, в квартире сигарет не оказалось, тогда он вышел на улицу, где в беседке двое мужчин разговаривали и слушали музыку. В просьбе дать закурить ему отказали, между мужчинами произошел конфликт. Парень раскладным ножом стал наносить удары вначале одному компаньону, затем - второму. Ранения оказались несовместимыми с жизнью. Второй мужчина еще сумел пройти несколько десятков метров до улицы в надежде получить помощь. Его обнаружил таксист. Возраст убитых 32 и 38 лет. Парень сознался в содеянном и рассказал правоохранителям, что после совершенного не находил себе места, намеревался прийти с повинной, но силы воли не хватило.

-Областной суд вынес ему приговор: 24 годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Супруге одного из погибших он должен будет выплатить по иску в счет возмещения морального и материального вреда более 50 тысяч рублей,- сообщила пресс-секретарь Гомельского областного суда Алина Сулейко.

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