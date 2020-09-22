В ходе закрытого разбирательства в Гомельском областном суде установлено, что 37-летняя жительница Житковичского района в 2014 и 2015 годах склонила ранее неоднократно судимого мужчину к убийству их двух новорожденных детей.
– В качестве наказания Гомельский областной суд назначил женщине 23 года лишения свободы с отбыванием в колонии с общим режимом, ее партнеру – 23 года и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, – сообщает пресс-служба Гомельского областного суда.
Как рассказали в прокуратуре Гомельской области, содеянное поразило жестокостью. Среди способствовавших преступлению причин – чрезмерное употребление обвиняемыми спиртных напитков, нежелание контролировать свое поведение в быту, паразитический образ жизни. Это сформировало у пары циничное и безразличное отношение к жизни человека. В феврале этого года женщину лишили родительских прав в отношении троих ее несовершеннолетних детей.
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В Гомеле вынесены приговоры паре сожителей за убийство двух младенцев
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Фото: Иван ЯРИВАНОВИЧ