В Гомеле вынесены приговоры паре сожителей за убийство двух младенцев

– сообщает пресс-служба Гомельского областного суда.Как рассказали в прокуратуре Гомельской области, содеянное поразило жестокостью. Среди способствовавших преступлению причин – чрезмерное употребление обвиняемыми спиртных напитков, нежелание контролировать свое поведение в быту, паразитический образ жизни. Это сформировало у пары циничное и безразличное отношение к жизни человека. В феврале этого года женщину лишили родительских прав в отношении троих ее несовершеннолетних детей.