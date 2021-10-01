Вынесены приговоры криминальной четверке за серию краж в Гомельском районе

На скамье подсудимых оказались четверо мужчин 1986–2004 года рождения. Кооперируясь между собой, они обворовывали дома в Гомельском районе с осени прошлого года по весну нынешнего. Имущество продавали, вырученные деньги тратили по своему усмотрению.

Денежные суммы краж, фигурирующие в деле, составляют от 300 до 700 рублей. На групповой характер краж обратили внимание правоохранители и установили всех действующих лиц. Один из молодых людей 2003 года рождения также попался на угоне чужого автомобиля в агрогородке Новая Гута.

– По совокупности статей обвинения суд Советского района Гомеля определил ему в качестве наказания 1 год 6 месяцев и 5 дней лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии. В воспитательную колонию на 1 год отправился и самый молодой участник группы. Более старшие подельники получили 1 год лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима и 2 года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа, – рассказала о приговорах пресс-секретарь Гомельского областного суда Алина Сулейко.



