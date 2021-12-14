В Гомеле оглашен приговор по делу Тихановского, Статкевича и еще четверых фигурантов

Тихановский приговорен к 18 годам колонии, Сакову, Попову суд назначил по 16 лет, Цыганович и Лосик приговорены к 15 годам колонии. Всем фигурантам, за исключением Статкевича, назначено отбывание приговора в колонии усиленного режима. Статкевич получил 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима. Обжаловать судебное решение можно через областной суд в Верховном суде. На это есть 10 дней.











Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым!



Тихановскому, его оператору Артему Сакову и программисту Дмитрию Попову было предъявлено обвинение по четырем статьям: организация массовых беспорядков, разжигание социальной вражды, воспрепятствование работе ЦИК, организация действий, грубо нарушающих общественный порядок. Статкевич обвинялся в организации массовых беспорядков, Игорь Лосик и Владимир Цыганович — по той же статье УК, а также в разжигании социальной вражды.





Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым!





Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым!

Спросила у евродипломатов про санкции. В том числе против меня и коллег, наших предприятий.

Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым!

Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым!

























Еврокарусельщики на месте? На месте.А знакомы ли представители ЕС с фигурантами дела? Знают ли по каким статьям, за что те осуждены? Похоже, нет. Молчат.Литва и Польша избивают, убивают беженцев. Что скажут на это представители ЕС, приехавшие сегодня к стенам Гомельского СИЗО, где сегодня вынесли приговор Тихановскому, Статкевичу и другим преступникам?