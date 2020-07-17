В Гомеле введен в эксплуатацию современный рентгенологический комплекс

Обладателем высокотехнологичного современного оборудования стал филиал № 2 Гомельской центральной городской поликлиники в Советском районе.

Оборудование разместили в отремонтированном кабинете. Оно приобретено за счет республиканского бюджета, позволяет проводить широкий спектр рентгенологических обследований на высоком уровне и с большой точностью. Наличие таких данных позволит специалистам оптимально выстроить стратегию лечения пациента. Предполагается, что ежедневно на новом оборудовании будут проводить более полусотни обследований.

– Работа на нем потребовала и специальной подготовки персонала, который прошел соответствующее обучение, – рассказала заведующая филиалом № 2 Гомельской центральной городской поликлиники Наталья Дмитриева.

По случаю ввода в строй оборудования, которое будет служить людям, разрезали красную ленточку. Вместе с руководством филиала это сделала заместитель главы администрации Советского района Елена Геращенко. Она поблагодарила медиков за ту большую работу, которые они проводят по сохранению здоровья граждан, особенно в сегодняшней обстановке.



