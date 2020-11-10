В Гомеле водитель, совершивший ДТП с тяжелым травмированием девочки, заключен под стражу

В отношении водителя возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения при управлении транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения. В ходе расследования было выяснено, что обвиняемый 15 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, из которых 5 раз в этом году за нарушение скоростного режима.- рассказали в службе информации прокуратуры Гомельской области.Фото из материалов дела