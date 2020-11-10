ДТП произошло 5-го ноября в Советском районе на проспекте Речицкий. Как сообщала официальный представитель УГАИ УВД Гомельского облисполкома Ольга Курбиева, автомобиль BMW 525 под управлением 44-летнего водителя выехал на красный свет светофора и не пропустил 15-летнюю девочку-пешехода. Она пересекала проезжую часть по регулируемому переходу на зеленый свет. Подросток получила тяжелые травмы и была помещена в реанимацию Гомельской областной клинической больницы.
В отношении водителя возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения при управлении транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения. В ходе расследования было выяснено, что обвиняемый 15 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, из которых 5 раз в этом году за нарушение скоростного режима.
- Первый заместитель прокурора Гомельской области с учетом личности, обвиняемого, обстоятельств преступления и тяжести наступивших последствий санкционировал в отношении него заключение под стражу, - рассказали в службе информации прокуратуры Гомельской области.
Фото из материалов дела
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В Гомеле водитель, совершивший ДТП с тяжелым травмированием девочки, заключен под стражу
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