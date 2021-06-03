Авария произошла в декабре прошлого года. Водитель крупного торгового предприятия во время служебной поездки сбил 71-летнего пешехода. Тот скончался на следующий день в больнице.
Следствие установит, что транспортное средство было технически неисправно, двигалось с превышением скорости, в крови у водителя обнаружили не менее 1,66 промилле алкоголя. На линию он был допущен без надлежащего медицинского освидетельствования. При этом, как было заключено, мужчина мог предотвратить наезд на пешехода экстренным торможением. 45-летнему работнику было предъявлено обвинение за нарушение ПДД лицом, управлявшим техникой в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека.
– Суд Железнодорожного района определил ему в качестве наказания семь лет лишения свободы с отбыванием в колонии в условиях поселения, – сообщает пресс-секретарь Гомельского областного суда Ольга Барсукова.
Мужчина также не сможет в течение ближайших пяти лет управлять транспортом. Его организация выплатит жене погибшего в счет компенсации морального вреда 40 тысяч рублей.
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В Гомеле водитель осужден на семь лет за ДТП со смертельным исходом
В Гомеле водитель осужден на семь лет за ДТП со смертельным исходом
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