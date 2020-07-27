В Гомеле во время ремонта обрушились перекрытия четырехэтажного здания

Инцидент произошел в Гомеле в воскресенье 26 июля около часа дня в здании на улице Рабочей. Сторож сообщил об обрушении внутри постройки.





Как выяснилось, в здании велись строительные работы. В момент ЧП внутри был один человек.

Во время установки окон работник услышал звуки обрушения и успел выбежать наружу.





В кирпичной постройке произошло обрушение кровли и железобетонных перекрытий на четырех этажах, проинформировали в Гомельском областном управлении Министерства по чрезвычайным ситуациям.





Задание было построено в 1971 году, после проведения ремонта его планировалось сдавать в аренду под складские помещения.





По факту ЧП проводится проверка.