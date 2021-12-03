В Гомеле во Дворце Румянцевых и Паскевичей открылась выставка открыток «Какого цвета Новый год?»

Атрибут любого праздника – открытка. С приходом цифровых технологий виртуальные поздравления заменили бумажные. К сожалению, вторые уходят в историю и музейные экспозиции. На представленной во дворце выставке – открытки прошлого века из фондов музея. Они созданы в Российской империи, Европе, большое место в собрании занимают советские открытки, выпускавшиеся миллионными тиражами для большой страны. В них – отражение эпохи.





– Безусловно, большое удовольствие окунуться в мир знакомых с детства образов и полюбившихся персонажей, ощутить теплоту добрых слов и пожеланий, которых все трепетно ждали целый год. И, конечно, насладиться многоцветием новогодних посланий! Голубой, фиолетовый, красный, зеленый, оранжевый, белый, даже черный – вот далеко не все цвета, которые использовали художники и фотографы для создания сюжетов и фонов. Именно цвет концептуально и визуально объединяет открытки в цветовые и стилистические группы, наполняя богатством красок галерею дворца и яркой колористикой Новый год, – считают организаторы экспозиции, надеясь, что она соберет немало посетителей и создаст им праздничное настроение.





Фото Дворца Румянцевых и Паскевичей.