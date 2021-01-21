Инцидент произошел в июле прошлого года. Женщина, одна из владельцев иномарки, припарковалась в непосредственной близости к кухне развлекательного центра. А когда через несколько часов вернулась, то обнаружила на автомобиле пятна. Они оказались с содержанием жира и оставили на покрытии несмываемые ореолы.
Фото носит иллюстративный характер
Первоначально после проверки пострадавшим было отказано в возбуждении уголовного дела. Они обратились в суд, за свой счет провели экспертизу. Суд Центрального района признал их требования к обществу с ограниченной ответственностью, которое владеет развлекательным центром, обоснованными и присудил компенсировать понесенные затраты в сумме 2500 рублей, а также сопутствующие издержки. Фирма, в свою очередь, апеллировала к областному суду.
– Определением судебной коллегии по гражданским делам Гомельского областного суда решение суда первой инстанции оставлено без изменения, а апелляционная жалоба общества с ограниченной ответственностью – без удовлетворения, – сообщает пресс-секретарь Гомельского областного суда Ольга Барсукова.
Фото: pixabay.com
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В Гомеле владельцы легковушки отсудили 2500 рублей за жирные пятна на машине
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