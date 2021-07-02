Участок транспортной магистрали протяженностью более двух километров связал Сельмашевский и Волотовский микрорайоны, что разгрузит центральную часть города. В более масштабной оценке – это звено Восточного обхода Гомеля.
Реализовать проект намеревались еще десять лет назад, но из-за нехватки средств оставили его на будущее. Возведение в нынешнем году шло ускоренными темпами. Значительная часть работ выполнялась в круглосуточно режиме. На объекте трудилось 20 подрядных организаций, было занято более 600 человек и 250 единиц строительной техники.
В дополнение к магистрали сделаны безопасные тротуары, велодорожки, обеспечена безбарьерная среда, установлены остановочные пункты, ведь со временем по трассе пойдет общественный транспорт. В темное время суток движение будут освещать 250 современных энергосберегающих светильников.
– Объект очень важен для транспортной логистики города, – подчеркнул на торжественном открытии председатель Гомельского горисполкома Петр Кириченко.
Он высказал слова благодарности всем, кто принимал участие в возведении объекта. Это не только строительные, но и многие другие организации. Некоторым из них были вручены грамоты и благодарности. Как прозвучало на митинге, дальнейшее строительство Восточного обхода будет продолжено.
Фото: newsgomel.by
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Сегодня в Гомеле ввели участок городской транспортной магистрали
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