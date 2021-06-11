Это 14-й выпуск специализированного лицея при Университете гражданской защиты МЧС Беларуси. Аттестаты об окончании учебы получили 44 выпускника, двое удостоены золотых медалей.
Поздравить ребят со значимым событием приехали Государственный секретарь Совета Безопасности Беларуси Александр Вольфович и министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский.
– Сегодня важный день для воспитанников старших классов –окончание лицея, который пять лет был их домом. Сердечно поздравляю вас с таким знаменательным событием, желаю успешно пройти вступительные испытания в высшие учебные заведения, – сказал Александр Вольфович. –За непродолжительное время существования лицей превратился в элитное учебное заведение. Многие молодые люди, прошедшие обучение в его стенах, уверенно шагают по карьерной лестнице во многих сферах деятельности.
Гости вручили учебному заведению подарки.
По традиции выпускники исполнили вальс, попрощались со знаменем учебного заведения, прошли торжественным маршем и установили памятную плиту на территории учреждения.
За 17 лет существования лицей окончили более 500 ребят, многие из них стали профессионалами-спасателями. 25 нынешних выпускников также поступают в Университет гражданской защиты МЧС Беларуси, 12 –изъявили желание пойти в учреждения системы обеспечения национальной безопасности.
Фото: liceymes.by
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В Гомеле в специализированном лицее МЧС прошел выпускной
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