В Гомеле в рамках общественной приемной много говорили об изменениях в системе избирательной власти

Общественная приемная при облисполкоме начала работу на прошлой неделе. Здесь можно оставить предложения к обсуждению и по совершенствованию национального законодательства. В новый формат обсуждения включились жители Гомельщины.Пенсионер из агрогородка Крупец Добрушского района Виктор Шавель выступил с предложением, чтобы в парламент избирались депутаты не по партийным спискам (есть такие идеи), а проходили отсев через трудовые коллективы:70-летний инвалид I группы из Гомеля Юрий Козиатко предложил упростить избирательную власть необычным образом:Диалог ведется активный, но конструктивный. Важно, как отметил недавно Глава государства, не ломать Конституцию, а решать все вопросы, как в цивилизованном обществе. Белорусы это понимают. Работа общественных приемных частично является продолжением диалоговых площадок и практики прямых линий, подытожил диалог Петр Шутько:Общественные приемные, в которые может обратиться любой желающий, работают по всей стране. Например, в Гомеле предложения можно оставить во вторник и четверг с 16:00 до 18:00 по адресу пр. Ленина, 2, кабинет 106. Мнения, инициативы в указанное время принимаются как лично, так и по телефону 8 (0232) 33-12-37. Озвученные инициативы будут аккумулироваться для предложений к обсуждению на Всебелорусском народном собрании. Оно в 2021 году станет одним из важнейших событий в жизни нашей страны, на этой площадке представители всех регионов республики – люди разных социальных групп, профессий и возрастов – обсудят актуальные вопросы жизни государства и общества, подведут итоги прошедшей пятилетки, выработают направления стратегии дальнейшего развития Беларуси.