В Гомеле в рамках общественной приемной много говорили об изменениях в системе избирательной власти

Повысить роль трудовых коллективов, упразднить часть Парламента, модернизировать власть – разные предложения вносили сегодня белорусы в рамках работы общественной приемной при Гомельском облисполкоме. Прием провел председатель комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома Петр Шутько.
– Мы сегодня принимаем к изучению различные предложения, обсуждаем их, дорабатываем, чтобы вынести затем на общественное обсуждение.
Общественная приемная при облисполкоме начала работу на прошлой неделе. Здесь можно оставить предложения к обсуждению и по совершенствованию национального законодательства. В новый формат обсуждения включились жители Гомельщины.
Пенсионер из агрогородка Крупец Добрушского района Виктор Шавель выступил с предложением, чтобы в парламент избирались депутаты не по партийным спискам (есть такие идеи), а проходили отсев через трудовые коллективы:
–Пусть их выдвигают те люди, которые работают рядом с ними. Тогда будут оценивать народных избранников не только по их политическим программам, но и по их труду. Нельзя соврать тем, с кем рядом работаешь. Плюс надо повышать роль трудовых коллективов в управлении предприятиями, на которых они работают. Необходим не только государственный, но и народный контроль.
70-летний инвалид I группы из Гомеля Юрий Козиатко предложил упростить избирательную власть необычным образом:
– Надо ликвидировать нижнюю палату Парламенты. Она не нужна. Президента могут выбирать сенаторы и губернаторы, а вот их уже –напрямую народ. А законы должен писать корпус наемных юристов. Заслуга Президента Лукашенко в том, что он 25 лет мудро управляет государством. Получив Беларусь после развала Союза, он позаботился о возрождении сельского хозяйства, создании национальной армии, о поддержке и модернизации промышленности. Пока от сильной власти – одни плюсы. Зачем все ломать? Надо модернизировать систему управления.
Диалог ведется активный, но конструктивный. Важно, как отметил недавно Глава государства, не ломать Конституцию, а решать все вопросы, как в цивилизованном обществе. Белорусы это понимают. Работа общественных приемных частично является продолжением диалоговых площадок и практики прямых линий, подытожил диалог Петр Шутько:
– Такой формат работы диалога традиционно существует в исполкомах. От человека можно услышать проблему, которая ему важна. Если не получается оперативно решить данный вопрос, то можно с помощью внесения изменений в законодательство все же добиться важного для людей результата. Поэтому мы сегодня принимаем к изучению различные предложения, обсуждаем их, дорабатываем, чтобы вынести затем на общественное обсуждение.
Общественные приемные, в которые может обратиться любой желающий, работают по всей стране. Например, в Гомеле предложения можно оставить во вторник и четверг с 16:00 до 18:00 по адресу пр. Ленина, 2, кабинет 106. Мнения, инициативы в указанное время принимаются как лично, так и по телефону 8 (0232) 33-12-37. Озвученные инициативы будут аккумулироваться для предложений к обсуждению на Всебелорусском народном собрании. Оно в 2021 году станет одним из важнейших событий в жизни нашей страны, на этой площадке представители всех регионов республики – люди разных социальных групп, профессий и возрастов – обсудят актуальные вопросы жизни государства и общества, подведут итоги прошедшей пятилетки, выработают направления стратегии дальнейшего развития Беларуси.
Опубликовано:
1072
В Гомеле в рамках общественной приемной много говорили об изменениях в системе избирательной власти
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Иван ЯРИВАНОВИЧ