В Гомеле в преддверии Дня Победы заложили яблоневую аллею

75 фруктовых деревьев высажены на улице Троллейбусной в Железнодорожном районе у братской могилы советских воинов и памятника жертвам фашизма. Инициатором мероприятия выступила районная организация «Белая Русь». Непосредственное участие принимали представители районных и городских властей, депутат Парламента Виталий Уткин, архиепископ Гомельский и Жлобинский Стефан, олимпийский чемпион Игорь Макаров, студенты БелГУТа, ветераны.

Выбор яблонь для мини-парка не случаен. Их роскошное цветение в весеннюю пору непременно ассоциируется с Днем Победы, особенно у людей старшего поколения. Во время посадки деревьев люди говорили о том, что пройдет время, саженцы наберут силу, поманят тенью и прохладой. Наступит момент, когда они подарят отдыхающим вкусные плоды.

— Для бойцов, которые лежат неподалеку в братской могиле, это будет достойное окружение, — сказал 97-летний ветеран Великой Отечественной войны Олег Плиндов.

Установлен также камень-валун с табличкой «Аллея Памяти заложена в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне».